Sembrano ad una svolta le indagini sulla morte di un giovane di 25 anni, trovato senza vita in una boscaglia nel quartiere San Massimo di Verona.

Come riferisce L’Arena, il giovane – con alcuni precedenti per reati contro il patrimonio- era stato abbandonato quasi completamente nudo vicino ad una tenda da campeggio. A dare l’allarme un uomo sulla cinquantina, anch’egli con precedenti per invasione di terreni ed edifici e porto ingiustificati di oggetti atti a offendere.

Secondo quando quanto ipotizzato dagli inquirenti, i due sarebbe arrivati insieme sul luogo dove poi è stato ritrovato il 25enne. Alla base del delitto potrebbe esserci stata una furiosa lite finita in tragedia. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio e sono in corso tutti gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto.