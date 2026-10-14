Monastir, il paese fa squadra per assicurare il malintenzionato alla giustizia: è stato sorpreso dentro un’auto in sosta mentre rovistava in cerca di qualcosa da rubare ma questa volta gli è andata decisamente male. Numerosi cittadini lo hanno rincorso e fermato. I carabinieri lo hanno, poi, trasferito in caserma. È accaduto questa sera, erano in due, uno di loro era di guardia per avvisare il compagno in caso di pericolo: il proprietario della vettura si è accorto che dentro l’abitacolo qualcuno si era intrufolato per rubare. Dalle testimonianze di alcuni residenti i due giovani uomini, ospiti del centro di accoglienza, si sono dileguati, uno verso il cimitero e l’altro verso via Nazionale. Chi era presente in via Nazionale “si è mosso” rincorrendo il fuggitivo che è stato raggiunto da alcuni cittadini. È stato fermato e consegnato alle forze dell’ordine che, giunte sul posto, hanno trasferito l’uomo in caserma.

Ancora alta tensione in paese, insomma, “ogni giorno rischiamo di essere derubati da una o più persone che si aggirano nel centro abitato con cattive intenzioni. Le istituzioni ci devono ascoltare” spiega un residente alla Redazione di Casteddu Online.