Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani m ercol edì 1 4 Gennaio

Tutta l'isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che determinerà tempo stabile e soleggiato ovunque. I venti saranno deboli e il mare moss o . Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 6 ° C e la minima di 8 °C. I venti sarann o deboli per tutta la giornata e provenienti al mattino da Nord-Nordovest, al pomeriggio da Sud-Sudes t. Il mare sarà poco moss o . A Sassar i la giornata sarà in prevalenza seren a. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 5 °C e la minima di 6 °C. I venti sarann o mo derati al mattino e provenienti da Est- Sudest, deboli al pomeriggio e provenienti da Nord-Nordovest. A Oristano la giornata sarà in prevalenza serena . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 17 ° C e la minima di 5 ° C. I venti sarann o moderati al mattino e deboli al pomeriggio, p rovenienti da Est-Nordest per tutta la giornata. Il mare sarà poc o mosso . A Nuoro la giornata sarà in prevalenza seren a. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 3 ° C e la minima di 4 °C. I venti sarann o deboli al mattino e moderati al pomeriggio, provenienti da Est-Norde st per tutta la giornata. Ci aspetta pertanto un m ercol edì in prevalenza soleggiato , con temperatur e stazionarie che arrive ranno a massime di 1 7 ° C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n a giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba