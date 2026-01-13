Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani mercoledì 14 Gennaio
Tutta l'isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che determinerà tempo stabile e soleggiato ovunque. I venti saranno deboli e il mare mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 16°C e la minima di 8°C. I venti saranno deboli per tutta la giornata e provenienti al mattino da Nord-Nordovest, al pomeriggio da Sud-Sudest. Il mare sarà poco mosso. A Sassari la giornata sarà in prevalenza serena. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 15°C e la minima di 6°C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Est-Sudest, deboli al pomeriggio e provenienti da Nord-Nordovest. A Oristano la giornata sarà in prevalenza serena. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 17°C e la minima di 5°C. I venti saranno moderati al mattino e deboli al pomeriggio, provenienti da Est-Nordest per tutta la giornata. Il mare sarà poco mosso. A Nuoro la giornata sarà in prevalenza serena. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 13° C e la minima di 4°C. I venti saranno deboli al mattino e moderati al pomeriggio, provenienti da Est-Nordest per tutta la giornata. Ci aspetta pertanto un mercoledì in prevalenza soleggiato, con temperature stazionarie che arriveranno a massime di 17°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba