Con profondo cordoglio salutiamo la nostra amata mamma

Maria Teresa Tatoscevitz

Ti saremo per sempre grati per l’amore che ci hai donato, per la tua forza e per la tenacia con cui hai sempre lottato per raggiungere i tuoi obiettivi e per il bene della tua e delle nostre famiglie. Il tuo esempio e il tuo amore resteranno per sempre nei nostri cuori. I figli Pablo, Mary Hellen, e rispettivi coniugi Roberta e Fabio e i nipoti.

Un saluto verrà dato martedì 4 agosto alle ore 16,30 nella sala del commiato del cimitero San Michele

Onoranze Funebri Agostino Meloni

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