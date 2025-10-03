Ha chiuso il Mercato di Sant’Elia a Cagliari, tanto amato dai residenti per far spazio alla proposta di aprire un centro Caritas: soluzione respinta, però, da chi abita nei quartieri che, alleati, hanno ribadito anche ieri l’intenzione di dissociarsi. Sul tema è intervenuta anche la consigliera Stefania Loi con un lungo e accorato post social.

“Ieri sera, in piazza con il comitato di San Bartolomeo, abbiamo incontrato i residenti per ascoltare le loro idee e proposte sul futuro del mercato di Sant’Elia”, ha scritto la consigliera appoggiando pienamente i residenti.

“Insieme alla collega Alessandra Zedda e al collega Roberto Mura abbiamo ribadito la nostra posizione: abbiamo votato convintamente NO alla chiusura del mercato, mentre il resto del Consiglio comunale ha deciso diversamente.

La nostra contrarietà nasce da una convinzione chiara: il mercato di Sant’Elia non è soltanto un luogo di scambio commerciale, ma rappresenta un vero e proprio presidio sociale, un punto di riferimento fondamentale non solo per il quartiere ma per l’intera città di Cagliari.

E sottolinea: “Dobbiamo smetterla di considerare i quartieri come isole a sé stanti. Il mercato di Sant’Elia merita una vera rivalutazione, che non tradisca la sua vocazione comunitaria e sociale.

E conclude con un messaggio chiaro: “All’amministrazione comunale spetta un dovere preciso: ascoltare i cittadini.

Nel corso dell’incontro di ieri sono emerse numerose proposte, concrete e ben strutturate, che intendiamo sostenere e portare avanti con convinzione al fianco dei residenti.”