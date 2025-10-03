Calasetta, la morte del cuoco rimane un mistero: ancora indagini in corso da parte della Procura e, dopo una settimana dalla sua morte, la salma non ha fatto rientro in Sardegna. Troppi i misteri che avvolgono il decesso di Diego Putzu, 50 anni, cuoco, ritrovato la mattina seguente dalla sua scomparsa. Era in acqua, a Civitavecchia, nessuno ha dato l’allarme.

Il magistrato ha aperto un fascicolo, l’attenzione è puntata anche sull’imbarcazione da cui Putzu sarebbe caduto, per verificare l’osservanza delle norme di sicurezza e la gestione delle procedure di soccorso.

Nei confronti del proprietario del natante è stata formulata un’ipotesi di omicidio colposo, considerata dagli investigatori un atto tecnico necessario a consentire accertamenti approfonditi e trasparenti. A Calasetta, intanto, la notizia ha provocato dolore e incredulità. Putzu era molto conosciuto e stimato, e la sua improvvisa scomparsa ha lasciato sgomenta l’intera comunità.