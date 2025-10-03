Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani sabato 4 Ottobre
L’ulteriore aumento dell’alta pressione favorirà tempo soleggiato. I venti saranno deboli e il mare mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 26°C e la minima di 15°C. I venti saranno deboli per tutta la giornata e provenienti al mattino da Nord, al pomeriggio da Sud-Sudovest. Il mare sarà poco mosso. A Sassari la giornata sarà variabile con maggiori schiarite nel pomeriggio. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 24°C e la minima di 14°C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Sudovest, tesi al pomeriggio e provenienti da Ovest. A Oristano la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 25°C e la minima di 13°C. I venti saranno moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Est, al pomeriggio da Ovest-Nordovest. Il mare sarà poco mosso. A Nuoro la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 23° C e la minima di 12°C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Ovest, tesi al pomeriggio e provenienti da Ovest-Nordovest. E’ prevista allerta meteo per il vento. Sarà dunque una giornata in prevalenza poco nuvolosa, con temperature in rialzo che raggiungeranno massime di 26°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buon fine settimana e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba