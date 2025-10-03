Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani sabato 4 Otto bre

L’ulteriore aumento dell’alta pressione favorirà tempo soleggiato. I venti saranno debol i e il mare mosso . Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sar à in prevalenza poco nuvolos a. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 6 ° C e la minima di 1 5 °C. I venti saranno deb o li per tutta la giornata e provenienti al mattino da Nord, al pomeriggio da Sud-Sudovest. Il mare sarà poco moss o . A Sassar i la giornat a sarà variabile con maggiori schiarite nel pomeriggio . N on sono previste piogge . La temperatura massima sarà di 2 4 °C e la minima di 1 4 °C. I venti sarann o m oderati al mattino e provenienti da Sudovest, tesi al pomeriggio e provenienti da Ovest . A Oristano la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 5 ° C e la minima di 1 3 ° C. I venti sarann o moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Est, al pomeriggio da Ovest-Nordovest . Il m are sarà poco mosso. A Nuoro la giornata sarà in prevalenza poco nuvolos a . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 3 ° C e la minima di 12 °C. I venti sarann o moderati al mattino e provenienti da Ovest, tesi al pomeriggio e provenienti da Ovest-Nordovest. E’ prevista allerta meteo per il vento. Sarà dunque una giornata in prevalenza poco nuvolosa , con temperature in rialzo che raggiungeranno massime di 2 6 °C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n fine settimana e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba