Maxi temporale su Cagliari, via Italia e via Balilla a Pirri invase dall’acqua: il video

Pioggia forte a Cagliari, e Pirri si trasforma in un fiume d’acqua. Ecco la situazione in via Italia, documentata dal video del nostro lettore Roberto. Le auto passano “navigando” sull’acqua e si vede un furgone della Protezione Civile carico di transenne. Forse, nei prossimi minuti, saranno piazzate all’altezza di piazza Italia: “È così ogni volta che piove un po’ troppo, passano gli anni ma non cambia nulla. Penso sia arrivato il tempo di farsi qualche domanda”. Caos e allagamenti anche nella zona di via Balilla.