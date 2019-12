Villacidro, emergenza al canile: “Tutto allagato, servono coperte per i 170 cani”

Il maltempo continua a creare danni nel sud Sardegna. A Villacidro, da ieri sera, il rifugio-canile Villa Bau, in località Cannamenda, è completamente allagato. L’sos arriva dalla volontaria Elena Pisu: “Il canale che si trova a poca distanza dal canile ha straripato, da tempo chiediamo un intervento del Comune ma qui, ogni volta che piove, siamo in emergenza”. La struttura ospita tantissimi cani: “Centosettanta, sono tutti in pericolo. Ci servono molte coperte e gente che venga a spalare il fango che ha invaso tutte le gabbie e le cucce”. Problemi e disagi anche “nelle stanze interne, compreso l’ambulatorio. È tutto allagato, aiutateci”. Chi può dare una mano d’aiuto può chiamare il numero +393283661490.