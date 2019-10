Marijuana nascosta dietro la cassettiera e nel comodino, giovane sardo nei guai

Novanta grammi di marijuana nascosti dietro una cassettiera della camera da letto e altra droga – sempre marijuana – in polvere, custodita in un contenitore di vetro nel comodino. I poliziotti di Nuoro, in seguito a un blitz notturno, hanno denunciato a piede libero un giovane nuorese per possesso di droga. La perquisizione degli agenti della sezione volanti è arrivata in seguito alle disposizioni del questore. Il giovane, inoltre, ha dei precedenti sempre per droga. Dopo aver svolto tutti gli accertamenti, è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria.