Bimba travolta da un Suv a Serdiana trasportata al Brotzu in elicottero: è gravissima

Bruttissimo incidente a Serdiana, nella zona delle scuole. Una bimba di otto anni è stata travolta da un Suv mentre stava attraversando la strada. L’impatto, purtroppo, è stato abbastanza forte, e la piccola è caduta sull’asfalto. Le sue condizioni sono apparse sin da subito gravi, tanto che si è reso necessario il trasporto con l’elisoccorso al Brotzu, in codice rosso. E le notizie che arrivano dal reparto di Chirurgia pediatrica non sono buone: la bimba ha infatti riportato un grave trauma cranico e toracico. Sono almeno quattro le costole fratturate, stando alle prime verifiche effettuate dai medici. Non dovrebbe essere invece in pericolo la madre, accanto alla bambina al momento dell’investimento.