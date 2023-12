Margine Rosso, rifiuti di ogni genere portati in spiaggia dal maestrale

Si sono dati appuntamento alle 10, 30 presso l’ingresso di via Ponente, “vista la situazione disastrosa che si è venuta a creare in questi giorni di fortissimo maestrale, dove rifiuti di ogni genere trasportati dal vento son giunti fino alla spiaggia rischiando di finire in mare dove sarebbe difficile intervenire, abbiamo deciso di intervenire con urgenza in spiaggia a Margine Rosso” ha comunicato Emanuele Contu.

Ma la situazione è complicata anche in altre zone.

Chi può intervenga anche nelle vicinanze di casa propria. Noi interverremo con urgenza come anche altre associazioni”.

Un impegno, quello per la salvaguardia del territorio, che non cessa nemmeno la vigilia di Natale.