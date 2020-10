Maracalagonis, vince Francesca Fadda: è la figlia del sindaco morto l’anno scorso

Francesca Fadda è la prima cittadina di Maracalagonis. Con 1961 voti vince contro Saverio Pinna e Gregorio Contini. 32 anni, dipendente pubblico, sposata, un figlio, succede al padre Mario Fadda, prematuramente scomparso lo scorso anno per un infarto fulminante quando era al secondo anno della legislatura. “Sono pronta ad amministrare il mio paese nell’unico interesse dei cittadini, tutti, partendo da quelli che sono stati dimenticati. Sarò il sindaco di tutti i Maresi, ringrazio di cuore tutti coloro che hanno creduto in me, nella mia squadra, nel mio gruppo fatto di persone estratte dalla società civile, preparate e che saranno all’altezza di questo importante incarico” comunica Francesca Fadda.