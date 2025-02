“Una persona di una umanità e di una dolcezza inaudita, persona di estrema fiducia di entrambi”: ricorda così la sindaca il comandante che, per anni, ha prestato servizio in paese. Era in pensione da due anni Gino Vacca, “con cui condividevo non solo il percorso politico, ma anche un amicizia storica, perche mi ha visto nascere nella via dove entrambi abitavamo”. Tanti i messaggi di cordoglio per il comandante strappato alla vita da un malore improvviso: “Ciao Gino, un caro collega, sempre garbato e disponibile”, “sarai sempre nei nostri cuori” esprimono amici e concittadini dell’uomo.