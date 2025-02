Nuova segnalazione da parte dei cittadini, tra le proposte esposte c’è chi, per disciplinare gli automobilisti, invoca le strisce blu. Una corsia dedicata ai pedoni nella via principale dove sono presenti la maggior parte dei servizi: farmacia, negozi, la parrocchia, nelle ore di punta il traffico aumenta come la necessità di un parcheggio non distante dal punto che si deve raggiungere. Pochi i parcheggi delimitati in base alle necessità, c’è chi sosta oltre la linea bianca e lascia lo spazio ai pedoni per transitare e chi, invece, occupa tutto lo spazio impedendo così la camminata sicura al riparo dalle auto. Una problematica affrontata più volte, sinora niente è cambiato e la situazione diventa, ancora una volta, argomento di discussione, soprattutto nei social, dove il dibattito si anima anche di idee e proposte possibili da adottare al fine di scongiurare il peggio. Per chi spinge un passeggino o ha la necessità di utilizzare la carrozzina l’impresa del percorso è ancor più in salita: impossibile, letteralmente, passare, bisogna aggirare gli ostacoli, ossia le vetture in sosta, con il rischio di essere investiti.

La situazione non riguarda solo via Roma, anche via Serra, la strada parallela, è, a tratti, difficile da percorrere per chi preferisce fare due passi. Anche qui, pochi i parcheggi disponibili e chi non trova quello delimitato, spesso, abbandona l’auto dove capita. “Sono convinta che se un vigile mettesse qualche multa, oltre a portare soldi alle casse del comune, la prossima volta qualcuno ci penserebbe due volte a parcheggiare ancora” esprime un residente. “Io ho rinunciato a uscire proprio perché vista la mia età e il passo poco sicuro rischio ogni volta di essere investita, è veramente assurdo” espone un altro. E il sabato la situazione si complica ulteriormente: mercatino rionale in via XXV Aprile, bancarelle di frutta, verdura, pesci e vestiti prese d’assalto come le vie limitrofe al piazzale che ospita gli ambulanti.

“Macchine parcheggiate nelle svolte degli incroci e non solo” osserva un residente. Una richiesta, infine, ossia quella di avere più senso civico e parcheggiare la propria vettura in modo da non causare disagi a chi percorre le vie del centro abitato a piedi.