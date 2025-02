Tra le tante iniziative legate alla tradizione sarda, quest’anno, 120 rosette rosse per la lotta contro la violenza sulle donne.

È stata scelta Eleonora Demontis, per rappresentare Eleonora d’Arborea, la giudicessa che sfilerà a cavallo: 22 anni, studentessa universitaria, lunghi capelli scuri come i suoi occhi profondi, per lei una grande festa che suggella l’inizio imminente del prestigioso ruolo che ricoprirà i prossimi giorni. E quest’anno la Sartiglia si veste di un significato ancora più profondo e simbolico e lancerà un messaggio sociale di grande impatto contro la violenza alle donne. Su iniziativa del Comune di Oristano e della Fidapa di Oristano, con la piena collaborazione dell’Associazione Cavalieri, tutti i 120 cavalli che parteciperanno alla Sartiglia del 2 e 4 marzo sfoggeranno una rosetta rossa, realizzata da Katy Fiori, per richiamare l’attenzione sulla lotta contro la violenza sulle donne, proprio come accade con il simbolo delle scarpette rosse. “Abbiamo voluto unire una delle tradizioni più sentite e amate della nostra città a un messaggio di forte impatto sociale. La Sartiglia è un momento di grande visibilità e crediamo che sia un’occasione preziosa per sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema che riguarda tutta la società. Il rosso delle rosette sui cavalli sarà un segno tangibile di vicinanza e solidarietà verso tutte le donne vittime di violenza, ma anche un invito a combattere questa piaga sociale, a denunciare e a sensibilizzare” ha espresso il sindaco Massimiliano Sanna.

L’iniziativa nasce dalla volontà di accendere i riflettori su un tema che continua a mietere vittime, unendo la cultura equestre della Sartiglia a un messaggio di consapevolezza e responsabilità collettiva.

Oristano è da sempre in prima linea nella lotta contro la violenza sulle donne, con un impegno che affonda le radici nella storia e si rinnova costantemente. Già nella Carta de Logu, il codice legislativo promulgato da Eleonora d’Arborea nel XIV secolo, erano previste norme di tutela per le donne, un segnale di grande modernità per l’epoca. Negli ultimi anni, il Comune e la Fidapa hanno promosso numerose iniziative per sensibilizzare l’opinione pubblica, tra cui il progetto delle scarpette rosse in ceramica, simbolo permanente della lotta contro la violenza di genere. “Grazie all’iniziativa dell’Amministrazione Comunale, della Fidapa e dei cavalieri la Sartiglia 2025 potrà essere ricordata non solo per la spettacolarità della giostra equestre, ma anche per il suo forte valore simbolico e sociale”.