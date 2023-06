“Maltrattata e uccisa”: per la morte di Stefania Monte in Sardegna indagato il marito

Era malata, allettata, aveva bisogno di cure ma il marito gliele avrebbe negate, lasciandola morire senza fare nulla per salvarla. La Procura di Sassari ha aperto un’inchiesta sulla morte di Stefania Monte, 51 anni di Alghero, trovata morta in casa il 28 maggio scorso. Il pubblico ministero Giovanni Porcheddu ha disposto l’autopsia sul corpo della donna e iscritto nel registro degli indagati il compagno, Daniele Riu, con l’ipotesi di reato “morte come conseguenza di maltrattamenti”.

Da una prima relazione dell’autopsia, eseguita a Sassari dai medici legali Francesco Lubinu e Sergio Rassu, non sono emersi elementi che dimostrino violenze fisiche, e ora si attendono gli esiti degli esami di laboratorio per avere un quadro più chiaro delle cause della morte. Secondo quanto emerso nelle prime fasi delle indagini, affidate ai carabinieri della Compagnia di Alghero, la donna era gravemente malata, allettata, non era autosufficiente e aveva bisogno di assistenza e cure specifiche. Un’assistenza che, secondo l’ipotesi che la Procura sta verificando, le sarebbe stata negata proprio dal convivente, ora indagato.