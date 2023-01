Maltrattamenti in famiglia ed estorsione, per un 50enne di Arbus si aprono le porte del carcere.

Ieri a Elmas i carabinieri della Stazione di Arbus hanno proceduto al rintraccio presso una nota struttura di accoglienza, e alla notifica di un decreto di sospensione dell’ordine di esecuzione per la carcerazione e ripristino dell’ordine medesimo, nei confronti di un cinquantenne di Arbus, molto noto. Il provvedimento è stato trasmesso dall’ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari. L’uomo deve espiare la pena di due anni e otto mesi di reclusione oltre al recupero della pena pecuniaria della multa di 500 euro, in quanto ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia ed estorsione, commessi ad Arbus fra l’ottobre 2010 e il giugno 2020. Dopo la notifica del provvedimento l’arrestato è stato trasferito presso la casa circondariale di Uta così come disposto dall’autorità giudiziaria.