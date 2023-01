Bagno chimico caricato su un furgone e rubato a Monserrato: denunciato un operaio.

E’ accaduto ieri a Monserrato. I carabinieri hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato in concorso un quarantacinquenne di Selargius, operaio, con precedenti denunce a carico, e un altro uomo ancora da identificare. I fatti si riferiscono alla sparizione di un bagno chimico che è stato collocato dalla ditta che opera per conto del Comune a Monserrato per il rifacimento della rotonda di via San Fulgenzio. In pieno giorno i due uomini hanno caricato su un furgone il bagno chimico, utilizzato dagli operai che lavorano nel cantiere, e lo hanno portato via. L’efficientissimo impianto di videosorveglianza comunale è stato ancora una volta determinante e, attraverso le immagini registrate, i carabinieri hanno potuto individuare la tipologia del mezzo, la targa e la fisionomia degli uomini. Sono in tal modo giunti ad identificare il responsabile del furto e a recuperare il bagno chimico che è stato restituito ai legittimi proprietari. Resta da riconoscere il secondo ladro ma è solo questione di tempo.