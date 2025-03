Malore a bordo del treno partito da Oristano e diretto a Cagliari: sosta di 20 minuti alla stazione di San Gavino Monreale “per un intervento di assistenza medica a bordo del treno”.

Un ritardo di 25 minuti per il regionale 21239: la partenza era prevista per le 19,36, effettivamente ha intrapreso il viaggio alle 19,45. Prima di raggiungere San Gavino, però, la necessità di un intervento da parte dei sanitari sul treno: giunto in stazione, il convoglio ha effettuato una sosta di 20 minuti.

Ha poi ripreso il tragitto verso Cagliari dove è giunto alle 21,12 al binario 8.