La Sardegna e spinge il sito di Sos Enattos a Lula come luogo ideale per ospitare l’Einstein Telescope. E’ emerso dall’incontro tra il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, e il ministro della Scienza croato Radovan Fuchs. Il sostegno della Croazia si aggiunge a quello già espresso dalla Spagna e conferma la solidità della candidatura italiana e il valore strategico di questo progetto per l’intera comunità scientifica internazionale.

“Il Governo italiano ha dimostrato con i fatti la volontà di rendere l’Einstein Telescope una realtà, stanziando risorse significative e rafforzando le alleanze internazionali necessarie per la sua realizzazione”, sottolinea il deputato di Forza Italia Ugo Cappellacci.

“La firma del Memorandum of Understanding tra Italia e Croazia – prosegue Cappellacci – dimostra come la collaborazione scientifica sia uno strumento fondamentale per la crescita e lo sviluppo tecnologico. Temi come le tecnologie quantistiche e l’intelligenza artificiale non solo rafforzano il nostro sistema accademico e industriale, ma pongono le basi per una Sardegna protagonista in un Mediterraneo più innovativo e sostenibile”.