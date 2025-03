Grandi e piccoli sfilano per le strade della città per l’ultimo giorno di Carnevale in un tripudio di fuochi d’artificio, balli e allegria con Sa Ratantira. Come da tradizione, condannato e bruciato Re Cancioffali, tornato degno protagonista dopo l’assenza dello scorso anno. E c’è chi non dimentica l’attualità, vestendosi ad arte per manifestare contro le pale eoliche.