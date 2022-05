Malore alla guida a Quartu, l’auto impatta sul guard rail: 75enne in codice rosso

Incidente stradale a Quartu sulla SP 17, all’altezza della località Cala Serena.

I Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari sono intervenuti intorno alle 8,30, per un incidente stradale in cui, per cause ancora da accertare, un uomo alla guida di un’auto, 75 anni, colto da malore, ha perso il controllo finendo sul guardrail.

La sala operativa ha inviato sul posto la squadra di pronto intervento “1A” della sede centrale del Comando e gli operatori hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale.

Sul posto presenti un’ambulanza e l’elisoccorso inviati dal 118. Il personale medico sanitario ha provveduto a rianimare l’uomo e, dopo averlo stabilizzato, a trasportarlo all’ospedale Brotzu di Cagliari in codice rosso.

Sul posto la Polizia Stradale e la Polizia Locale di Quartu Sant’Elena per gli accertamenti e i rilievi di legge.