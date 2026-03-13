Bruttissimo incidente questa mattina sulla 131, all’altezza del chilometro 138 a Macomer. Un auto, per motivi ancora da accertare, ha sbandato finendo contro lo spigolo dell’incrocio.

Nell’impatto, purtroppo, un uomo di 55 anni di Bortigali, Gianstefano Fara è morto mentre un’altra persona è ricoverata in codice rosso.

Anas informa che un tratto della strada statale 131 “Carlo Felice” è temporaneamente chiuso al traffico in direzione sud e che il traffico è stato deviato allo svincolo per Tossilo.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della circolazione e per ripristinare il normale flusso di traffico nel più breve tempo possibile.