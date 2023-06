Lutto nel mondo della cultura a Quartu, è morta a 45 anni Simona Hrobat

Lacrime a Quartu per la scomparsa improvvisa di Simona Hrobat. Aveva 45 anni ed era molto attiva nel settore culturale e sociale della terza città della Sardegna. Molto conosciuta, prova ne sono le centinaia di messaggi di cordoglio già scritti sui social. “Vogliamo ricordarti come un grazioso, esile fiore fiaccato prematuramente dai venti contrari della vita. Vogliamo ricordarti impegnata nello studio per raggiungere le più alte vette e nel teatro per esprimere profonde emozioni. Vogliamo ricordarti volontaria, sempre disponibile nelle relazioni di aiuto e nel segnalare i bisogni delle persone più fragili e vulnerabili.

Ciao Simona Hrobat, resterai nel grande cuore di Arcoiris e in quelli delle persone che hai generosamente aiutato nello studio”, questo il messaggio scritto dall’organizzazione di volontariato Arcoiris.

Altri messaggi di condoglianze arrivano da vari esponenti politici quartesi che avevano avuto occasione di collaborare con lei, da Tonio Pani a Francesco Piludu. Il funerale sarà oggi pomeriggio, sabato 3 giugno, alle sedici, nella chiesa quartese di Sant’Agata.