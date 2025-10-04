Un migliaio di persone si è raccolto oggi a Castelsardo per dare l’ultimo saluto a Cinzia Pinna, la 33enne uccisa l’11 settembre scorso da Emanuele Ragnedda, imprenditore del vino di 41 anni, reo confesso e detenuto nel carcere di Sassari.

La cattedrale di Sant’Antonio Abate, gremita fino all’inverosimile, non è riuscita a contenere la folla: la maggior parte dei presenti ha seguito la funzione all’esterno, in silenzio e con evidente commozione. Il feretro è giunto nel pomeriggio dall’ospedale Santissima Annunziata di Sassari ed è stato accompagnato a spalla fino alla chiesa. Dietro la bara il padre, la madre e la sorella di Cinzia, circondati dall’abbraccio della comunità. Durante l’omelia, il parroco don Pietro Denicu ha invitato alla riflessione e alla preghiera: “Imploriamo giustizia per Cinzia e preghiamo per il pentimento del suo carnefice”, ha detto. Poi ha aggiunto: “Si sono dette tante, troppe parole. Ora è il tempo del silenzio, della preghiera e della misericordia”. Al termine della cerimonia, il corteo funebre ha attraversato il centro storico in un silenzio profondo, rotto solo dagli applausi al passaggio della bara.