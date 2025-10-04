Incidente con ancora molte ombre quelli avvenuti ieri a Piazza Armerina, vicino Enna. Una ragazza di 19 anni si è buttata dall’auto in corsa dopo aver litigato con il fidanzato.

“Lei era vigile, diceva di sentire freddo e le ho messo addosso una coperta, si lamentava del dolore e diceva speriamo che mi vada bene; lui era disperato, continuava a camminare con le mani in testa chiedendosi ‘ma cosa ha fatto, che abbiamo combinato? Perché abbiamo litigato? Perché è successo?”, ha raccontato Fabio Paradiso al TgR Sicilia. Io giovane ha soccorso la ragazza dopo il drammatico incidente.

Il fidanzato avrebbe raccontato la sua versione dei fatti: la giovane voleva scendere dalla macchina ma lui ha insistito per riaccompagnarla. Da qui, il gesto della giovane.

La ragazza è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta ed è già stata sottoposta ad un primo intervento.

La vicenda è al vaglio delle forze dell’ordine.