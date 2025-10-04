Atto vandalico alla stazione Termini di Roma ai danni della statua di San Giovanni Paolo II. L’opera è stata imbrattata con la scritta “Fascista di m…” e l’immagine di una falce e martello. La notizia è stata messa in luce dal vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani: “Non ci sono parole per condannare la profanazione della statua di San Giovanni Paolo II alla stazione Termini di Roma da parte di estremisti di sinistra in occasione dello sciopero e della manifestazione di questi giorni. Basta odio! Basta cattivi maestri!”, ha scritto si X il Ministro.

Il commento della premier premier Giorgia Meloni: “A Roma hanno imbrattato la statua dedicata a San Giovanni Paolo II scrivendo ‘fascista di m…’ e disegnando una falce e martello. Dicono di scendere in piazza per la pace, ma poi oltraggiano la memoria di un uomo che della pace è stato un vero difensore e costruttore. Un atto indegno commesso da persone obnubilate dall’ideologia, che dimostrano totale ignoranza per la storia e i suoi protagonisti”. Mentre il vice premier Matteo Salvini sui social ha commentato caustico: “Cercasi disperatamente cervello per questi poveri imbecilli”.

Foto del nostro partner QN