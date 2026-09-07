Corsa d’urgenza in ospedale per la leader di +Europa Emma Bonino. La 78enne leader dei radicali è stata soccorsa nella sua abitazione romana attorno alle 18 di questo pomeriggio e trasportata all’ospedale Santo Spirito.

Come riferito dai suoi collaboratori, “non è stato disposto al momento alcun ricovero e non c’è ancora una diagnosi”.

Sono attualmente in corso tutti gli esami e gli accertamenti da parte dello staff medico e le condizioni della leader sarebbero giudicate gravi. Bonino convive da anni con un tumore al polmone che però non l’ha mai fermata dal proseguire con tenacia la sua attività politica.