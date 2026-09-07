Tragedia ieri nelle campagne fra Alcamo e Grisì frazione di Monreale, vicino Palermo, in contrada Quaranta Salme. Un uomo di 67 anni, Stefano Palumbo, è rimasto incastrato in una vendemmiatrice. Per l’uomo purtroppo non c’è stato nulla da fare. Ferito gravemente il 57enne Massimo Lauria, attualmente ricoverato all’ospedale Civico.

“Esprimiamo il nostro profondo cordoglio e la vicinanza alle famiglie coinvolte, ma al contempo proviamo una forte rabbia: non è accettabile morire di lavoro, né che il periodo della vendemmia, momento di sforzo e raccolta per il nostro territorio, si trasformi nell’ennesimo bollettino di guerra”, le parole del segretario generale della Flai Cgil Giovanni Di Dia e del segretario generale della Uila Uil Trapani, Leonardo Falco. “Servono interventi straordinari e un impegno corale delle istituzioni e delle parti datoriali: la sicurezza non può e non deve essere considerata un costo, ma un investimento primario ed inderogabile per la dignità umana e la tutela della vita”.

Sulla tragedia indagano i carabinieri e gli operatori Spresal per ricostruire con esattezza l’accaduto.