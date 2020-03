Locali chiusi alle 18, supermercati sbarrati nei weekend e spostamenti ridotti: le misure anti Coronavirus valide anche in Sardegna

Il nuovo decreto anti Coronavirus trasforma tutta l’Italia in una zona rossa. Le nuove regole e i nuovi divieti riguardano, quindi, anche la Sardegna: oltre alla piena conferma dell’annullamento di manifestazioni e eventi sociali e sportivi, chi deve spostarsi da un Comune all’altro è tenuto a scrivere su un modulo i motivi dello spostamento, che dovranno essere valutati: “Solo per comprovate necessità”, ha spiegato il premier Giuseppe Conte. Cambia tutta la vita sino al prossimo tre aprile: i locali, bar e ristoranti dovranno abbassare le serrande alle diciotto. Chiusura totale per sale giochi, bingo, discoteche, palestre e piscine. E, tra i divieti più “grossi”, spicca quello legati ai centri commerciali: le medie e grandi strutture di vendita e gli esercizi commerciali presenti all’interno di centri commerciali e mercati dovranno restare chiusi nei weekend. Ecco, di seguito, un vademecum utile a capire cosa si potrà fare e cosa non si potrà fare nei prossimi venticinque giorni.