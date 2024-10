ll cimitero monumentale di Bonaria a Cagliari diventa un parco urbano: arte a cielo aperto per cagliaritani e turisti

Il cimitero monumentale di Bonaria diventerà un parco urbano, accessibile a tutti, non solo per la commemorazione dei defunti. Parola del sindaco Massimo Zedda, che ha inserito la trasformazione del cimitero monumentale nel suo programma di governo della città per i prossimi 5 anni. “Riqualificazione e trasformazione, mediante il coinvolgimento delle cittadine e dei cittadini, del cimitero di Bonaria in “Parco urbano”, luogo di memoria e di cultura, accessibile a tutte e a tutti, che coniughi la funzione commemorativa con quella culturale e turistica”, spiega il sindaco.