Dopo la clamorosa vittoria del ricorso al TAR del club rossoblù, c’è un tifoso d’eccezione che gioisce insieme a tutti gli altri: il figlio di Rombo di Tuono, Nicola Riva, che ha postato sui social una foto fatta con l’intelligenza artificiale in cui si accinge ad imbarcarsi verso Empoli per assistere al match di domenica so Castellani. “Empoli arriviamo!”, scrive Riva, cerchiandosi di rosso nella foto in cui si avvicina alla nave.

Nessun proclamo ma un entusiasmo che ha voluto condividere con tutti coloro che rischiavano di rimanere fuori dallo stadio senza una giusta ragione. Si calcola che potranno essere circa 3000 i tifosi sardi accolti nel settore ospiti della struttura sportiva Toscana. E si spera che questa vittoria in tribunale sia seguita anche una festa calcistica domenica.