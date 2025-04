La quasi totale assenza di rapporti con la Giunta regionale – in particolare con l’assessora dei Trasporti, Barbara Manca -, l’assenza, da quasi 20 anni, di un Piano regionale dei Trasporti, gli alti e bassi nella continuità territoriale aerea e marittima, il tema delle aggressioni al personale e delle molestie sul lavoro. Dal XIII congresso regionale della Fit Cisl, a Sardara, chiamato al rinnovo degli organismi dirigenti, la segretaria Claudia Camedda ha analizzato la situazione del sistema dei trasporti in Sardegna, partendo dalle tante criticità, per passare alle proposte della Fit e rivendicando il ruolo delle parti sociali. “Un ruolo che – ha detto la segretaria – sembra non interessare a diverse esponenti della Giunta regionale, in particolare all’assessora dei Trasporti. In oltre un anno di legislatura – ricorda – le organizzazioni sindacali sono state sostanzialmente ignorate, nonostante i temi caldissimi e le tante occasioni nelle quali un confronto sarebbe stato utile, se non indispensabile. Anche sul nuovo bando della continuità territoriale – ha precisato Claudia Camedda -, i sindacati sono stati convocati per un incontro il prossimo 8 aprile, a giochi sostanzialmente chiusi. Un atteggiamento che ci rammarica, perché pensiamo che, noi come i colleghi di Cgil e Uil, abbiamo avuto sempre un atteggiamento collaborativo e propositivo, nel doveroso rispetto dei ruoli”.

Camedda, nel suo lungo intervento, ha trattato, tra gli altri, i temi della gestione dei rifiuti, del trasporto su rotaia, del trasporto merci e della non più rinviabile riforma del trasporto pubblico locale. Un passaggio ha riguardato anche la questione della fusione degli aeroporti sardi: “come Fit non abbiamo finora preso posizione – ha ricordato – anche se da tempo diciamo che, al di là della composizione societaria, che sia essa pubblica o privata, risulta sempre più necessario mettere a sistema, sotto un’unica governance, il sistema aeroportuale sardo. Pensiamo che tale modello possa evitare che il traffico aereo, generato nei singoli aeroporti, vada in diretta concorrenza con gli altri scali”.

Al termine del congresso, Claudia Camedda è stata riconfermata alla guida della Fit Cisl, con lei Gianluca Langiu, Michele Palenzona, Alessandro Russu.