Pabillonis, chiusura parziale della Sp 69 che collega a Sardara

Arteria importante che collega il paese con la S.S. 131 e con le terme di Sardara: una odissea percorrere quei pochi chilometri pieni di insidie per i tanti automobilisti che, ogni giorno, transitano lungo la provinciale. Un iter invece lungo quello che si è snodato tra solleciti e burocrazia che, alla fine, hanno permesso l’avvio dei lavori da parte della Provincia del Sud Sardegna.

Le opere prevedevano la scarifica su tutta la superficie della strada, il rifacimento completo del binder, del manto bituminoso di usura e della segnaletica orizzontale e verticale. “I lavori sono ormai prossimi alla conclusione. Mancano da realizzare le opere più complesse, nel tratto di strada compreso di Pabillonis.

In questo tratto non è prevista solo la semplice scarifica del vecchio strato bituminoso, ma una vera e propria opera strutturale, attraverso la demolizione completa e il rifacimento totale della massicciata stradale” spiega Sanna. Sostanzialmente sarà realizzata una strada completamente nuova, leggermente più larga, più idonea anche ad accogliere il traffico pesante e dotata di guard rail di protezione lungo l’intero tratto. Per lo svolgimento di questi lavori sarà impossibile tenere aperta la circolazione veicolare, dunque con specifica ordinanza della Provincia la strada che parte dal centro urbano sino al ponte resterà chiusa per circa un mese, dal 21 ottobre al 24 novembre.

“In questo arco di tempo dovremo arrangiarci percorrendo la viabilità rurale alternativa, oppure facendo il giro da San Gavino”.