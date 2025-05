Un sub olandese di 39 anni che stava lavorando al recupero del Bayesian, il veliero affondato al largo di Porticello la notte del 19 agosto è morto nel corso di un’immersione. Non si conoscono ancora le cause del decesso, forse il sub è deceduto a causa del malfunzionamento della bombola di ossigeno. Nel dramma di quella notte morirono 7 persone, fra cui magnate inglese Mike Lynch e sua figlia. Il mezzo sarà recuperato entro una decina giorni con la gru la Hebo 10, che pesa circa 6 mila tonnellate. Le imbracature garantiranno il proseguimento dei lsvoro di recupero della nave in sicurezza, che sarà sollevata grazie ad 8 punti di ancoraggio.