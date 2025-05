Un gesto sicuramente poco piacevole, ripagato dopo 3 anni. Una lettera decisamente a sorpresa per una signora di Reggio Emilia che ha ritrovato nella cassetta della posta una busta con un biglietto e una banconota da 50 euro.

“Ciao signora. Io ho rotto anni fa lo specchio della macchina. Io triste. Ora ho lavoro di pulizia e ti do i soldi dello specchio della macchina. Scusa”, si legge nel messaggio.

“L’altro giorno quando ho aperto la cassetta della posta non nascondo che subito ero un po’ allarmata. Busta chiusa… E invece aprendola sono rimasta piacevolmente sorpresa – commenta la donna–. Che bello. Un gesto veramente di grande valore e che mi ha commosso. C’è ancora del buono in questo mondo. Non cerco clamore, né visibilità. Ma mi piacerebbe incontrare questa persona”.