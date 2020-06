Lavoro, Decathlon cerca assistenti alle vendite per la nuova sede di Cagliari

Lavoro a Cagliari. Per la prossima apertura a Santa Gilla Decathlon cerca personale. Per la sede di via san Simone l’azienda cerca assistenti dalle vendite per “contribuire allo sviluppo della politica commerciale del proprio sport ed essere ambasciatore dell’insegna, dei servizi e dei prodotti”. Gli assunti potranno inoltre “accompagnare il cliente nell’acquisto desiderato tramite il canale di vendita più adatto e prendere in autonomia la decisine circa la gestione del layout e del merchandising del reparto”.

Il cv va inviato a https://joblink.allibo.com/ats9/job-offer.aspx?DM=1526&ID=112744&LN=IT&FT=100133&SG=2&fbclid=IwAR3zGXzC1PysICPBy0wozqeTxovv73GQDDt2Ic3Y1wGZIm6brwZn4bGDeOA