Via la ferrovia ed ecco la pista ciclabile nel Sulcis, in bici da Carbonia e Sant’Antioco

Al posto del vecchio tracciato ferroviario, una pista ciclopedonale che collega Carbonia a Sant’Antioco passando per San Giovanni Suergiu.

Stamani i tecnici della Provincia Sud Sardegna hanno effettuato il collaudo dei lavori. “Dopo 4 lunghi anni si completa una delle più belle infrastrutture del nostro territorio – spiega l’amministrazione comunale – Carbonia, San Giovanni Suergiu e S.Antioco collegati da una pista ciclopedonale che ricalca il vecchio tracciato ferroviario. A giugno 2016, appena insediati, questo fu uno dei primi atti consiliari. Salvare il finanziamento e modificare alcune parti progettuali, in modo tale che la Provincia potesse terminare l’opera. È stato un cammino con tanti ostacoli, sicuramente non voluti ma frutto di una burocrazia che allunga le tempistiche, smorza gli entusiasmi e demotiva imprese e amministratori. Ma siamo felici che tutti gli attori in campo, a vario titolo e ruolo, non si siano mai arresi. La nostra comunità e l’intero territorio attendevano un’opera così bella. In attesa di poter partecipare all’inaugurazione, ringraziamo la Provincia Sud Sardegna per l’ottimo lavoro svolto”. La notizia è stata accolta con entusiasmo dai cittadini. “Finalmente i cittadini sia di Carbonia che di San Giovanni Suergiu e zone limitrofe potranno usufruire della pista ciclabile per fare passeggiate e andare in bici in sicurezza”.