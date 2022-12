L’auto si ribalta sulla Ss 196, muore a 35 anni nello schianto contro un blocco in cemento

È un giovane operaio di Arbus, Fabrizio Zara, la vittima del terribile schianto avvenuto sulla Ss 196, a Villasor. Il 35enne era al volante della sua Renault Clio quando ha perso il controllo del volante, finendo fuori strada e schiantandosi contro un piccolo blocco in cemento. Per lui non c’è stato niente da fare, purtroppo: i soccorritori del 118 hanno potuto solo constatare il decesso e comunicarlo ai carabinieri della compagna cittadina e di Sanluri, arrivati sul posto per svolgere tutti i rilievi del caso. La notizia della tragica fine di Zara è arrivata subito ad Arbus, paese nel quale vivono i genitori (madre casalinga e padre pensionato dopo aver lavorato come guardiano in carcere), un fratello e una sorella. Appassionato di calcio, tifosissimo dell’Arbus, nelle foto del suo profilo Facebook ci sono anche varie quelle legate a varie sagre alle quali ha partecipato.

Il sindaco Paolo Salis e il vicesindaco Simone Murtas conoscevano bene Fabrizio Zara: “Un bravo giovane del nostro paese, siamo vicini a tutta la sua famiglia in questo triste momento”.