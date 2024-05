L’attrice e modella cagliaritana Caterina Murino protagonista di bontà

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Si chiama Mezzanotte la dolce gattina che, assieme ai suoi fratellini, era stata gettata via, come immondizia. Le porte di una casa e le braccia di una famiglia si sono spalancate per lei, tanto amore le verrà riservato da chi, oltre a essere bella e brava, si prodiga in numerose azioni per il benessere animale. Lo ha rivelato attraverso un post sui social che, in pochi giorni, ha strappato migliaia di like e consensi, in cui ha raccontato la storia di Mezzanotte, l’opera che mette in campo Lida Sezione Olbia, che “cambia il mondo di circa 1000 animali all’anno” e attraverso il quale lancia un appello per sensibilizzare le persone all’adozione dei quattro zampe meno fortunati. “La piccola Mezzanotte ha trovato una meravigliosa famiglia ma i suoi fratellini ( trovati tutti insieme dentro una ben chiusa busta in plastica nella mia gloriosa Sardegna) non hanno ancora trovato una famiglia….. mi aiutate ? Sono semplicemente meravigliosi!!! Grazie” sono le parole scritte da Murino.