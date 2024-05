Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Due incidenti, un tamponamento e uno schianto che ha visto protagonista un motociclista, hanno bloccato un lungo tratto della Ss 130 in direzione Cagliari.

Lo svincolo che porta sulla vecchia Sulcitana, al momento, è l’unica via di fuga per chi, per varie urgenze, non può attendere a lungo in coda. Ma non tutti riescono a raggiungerlo proprio a causa delle lunghe code che si solo creare sin dal primo incidente.