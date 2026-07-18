Anche in città si registrano gravi criticità per l’interruzione della corrente elettrica, squadre al lavoro da ieri ma mezzo comune è ancora senza luce. “Da ieri dalle ore 21 non c’è corrente in tutta la via, tutte le case senza corrente tantissime persone sono rimaste senza corrente ed ancora non è tornata” spiega Eros Sanna, il titolare di una attività commerciale situata in via Rosas.

“Con questo caldo fortissimo è una situazione pericolosa per tutti gli anziani e le persone in generale. Oltre che rovinare noi negozianti che non possiamo lavorare. Ma quello che mi spaventa di più è proprio il fatto che ci siano davvero tante persone anziane che non possono sicuramente stare senza corrente. Tramite gli addetti al servizio di energia elettrica non si riesce a capire e risolvere nulla” spiega Sanna.

Difficoltà a comunicare con la ditta che gestisce le linee elettrica, gli operai sono al lavoro per riparare il guasto in città.