Le temperature record che stanno investendo la Sardegna non si fermano all’esterno degli edifici. Al Centro Commerciale Le Vele di Quartucciu, decine di lavoratrici e lavoratori sarebbero costretti da settimane a svolgere la propria attività in condizioni climatiche estremamente difficili a causa del malfunzionamento dell’impianto di climatizzazione centralizzato. A denunciarlo è la UILTuCS Sardegna, che parla di una situazione ormai non più sostenibile e chiede un intervento urgente della direzione della struttura.

«Già il 2 luglio avevamo formalmente segnalato le gravi criticità riscontrate, chiedendo il tempestivo ripristino dell’impianto e richiamando gli obblighi previsti dalla normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro», spiega Marco Ferro della UILTuCS Sardegna. «Non avendo ricevuto alcun riscontro, il 14 luglio siamo stati costretti a rinnovare la richiesta, evidenziando come l’eccezionale ondata di calore abbia aggravato ulteriormente una situazione già al limite».

Secondo il sindacato, a oggi non sarebbe arrivata alcuna comunicazione sulle cause del guasto né sui tempi necessari per il ripristino del servizio.

Le segnalazioni raccolte dalla UILTuCS descrivono un quadro definito “estremamente preoccupante”: nei negozi collegati all’impianto centralizzato e lungo le gallerie del centro commerciale le temperature avrebbero raggiunto livelli tali da provocare malori ad alcuni clienti durante l’orario di lavoro. Una situazione diversa, invece, per le attività commerciali dotate di impianti autonomi, che riescono a garantire condizioni ambientali più accettabili.

A rendere ancora più grave il quadro sono inoltre le informazioni, già circolate nelle precedenti stagioni estive, secondo cui la Direzione avrebbe disposto l’attivazione degli impianti di climatizzazione solo durante l’apertura del centro commerciale al pubblico, di conseguenza i lavoratori all’interno del centro commerciale per la preparazione dei negozi all’apertura lavorano con temperature insostenibiligia dalle prime ore del mattino. Qualora tale prassi fosse confermata, risulterebbe del tutto incompatibile con la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, soprattutto alla luce delle temperature eccezionali registrate in queste settimane.

«È inaccettabile che centinaia di persone siano costrette a lavorare in ambienti che non garantiscono condizioni microclimatiche adeguate, con conseguenze sulla salute, sulla sicurezza, sulla dignità dei lavoratori e anche sulla qualità del servizio offerto ai clienti», aggiunge il rappresentante della UILTuCS.

Per questo la UILTuCS Sardegna chiede alla Direzione del Centro Commerciale Le Vele di ripristinare senza ulteriori ritardi la piena funzionalità dell’impianto di climatizzazione, rendendo note le cause del malfunzionamento e i tempi previsti per la risoluzione definitiva del problema.

Qualora la situazione dovesse protrarsi e continuasse a mancare un riscontro da parte della proprietà e della gestione del centro commerciale, la UILTuCS Sardegna annuncia di essere pronta a coinvolgere gli organi competenti affinché vengano effettuati tutti gli accertamenti necessari a tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori.