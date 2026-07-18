Si è spento a soli 58 anni il direttore generale della presidenza della Regione Giovanni Deiana. Nuorese, Deiana è stato portato via prematuramente da una malattia. Stimatissimo per capacità ed esperienza, sono in tanti che commossi salutano un grande professionista dell’amministrazione sarda.

“Ho appreso poco fa la notizia della morte del carissimo amico Giovanni Deiana, persona di notevole cultura e una delle migliori espressioni della burocrazia regionale”, le parole dedicate dal sindaco di Mandas Umberto Oppus.

“Complici le sue origini mamoiadine ci siamo spesso confrontati sulla storia della Barbagia di Ollollai. Mi ha fatto, inoltre, grande piacere averlo ospite alle presentazioni di alcuni miei libri.

Le malattie non guardano in faccia neanche ai migliori.

Una preghiera. Vicino ai familiari e parenti tutti”

“Ho avuto la fortuna di conoscere Giovanni Deiana da Assessore al Personale del Comune di Nuoro; era una punta di diamante che da Funzionario ha brillato subito da diventare, in poco tempo, Dirigente in diversi settori, compreso il Personale appunto”, il messaggio commosso di Piero Marteddu. “Competenze elevate, capacità eccelse di equilibrio e mediazione erano le doti che ne hanno caratterizzato la personalità tanto da essere, non a caso, nei ruoli apicali della Presidenza della Regione. Come lo è stato per me in quegli anni, sicuramente è stato punto di riferimento autorevole e prestigioso per tanti. Riposa in pace Giovanni. Un abbraccio affettuoso alla moglie Carla, ai figli Francesco, Benedetta, Giacomo e ai familiari tutti.