La tragedia del giovane Pompilio, morto in un incidente a 19 anni

Una storia drammatica e ingiusta quella del 19 enne Pompilio Gianmarco Micello, morto ieri sera in un incidente stradale sulla strada provinciale che collega San Donaci con Tuturano, vicino Cellino San Marco, provincia di Brindisi. Sembra che il giovane Pompilio abbia perso il controllo della sua Fiat Punto in prossimità di una curva, finendo fuori strada. A dare l’allarme un passante, che ha visto l’auto ribaltata. Arrivati i soccorsi, per il 19enne non c’era nulla da fare mentre la ragazza che era con lui, una 18enne, è ferita ma fuori pericolo. Il giovane era già stato coinvolto in un bruttissimo incidente nel dicembre 2022, in cui due suoi amici morirono mentre lui si salvò per miracolo e rimase in ospedale per più di un mese. Intanto, la polizia stradale sta indagando sulla dinamica dell’incidente e l’auto del 19enne è stata sequestrata.