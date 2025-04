In via del Redentore 58, anche un camerino dove poter provare i vestiti e spazio agli amici a quattro zampe con un angolo dedicato a loro.

Si viene accolti con un sorriso e si va via regalando l’espressione che, da sempre, è simbolo di positività, fiducia: questo è il presupposto del nuovo locale appena avviato dove chi ha bisogno potrà prendere ciò che non può comprare. Grazie al team dell’associazione capitanata da Manuela Ambu, nell’armadio speciale “puoi trovare tutto ciò di cui hai bisogno, neonato, bambino, adolescente, uomo e donna.

Abbigliamento, accessori e tanto altro. Inoltre abbiamo a disposizione: deambulatori, sedie a rotelle, e tanto altro.

Servizio gratuito, per chiunque ne avesse bisogno”. Usato e non, ciò che viene donato da chi vuole fare del bene insomma; una pratica molto diffusa e che spesso non è semplice perché non si sa come reperire un valido tramite per raggiungere chi, per varie sorti, attraversa un momento difficile: ecco allora che questo spazio diventa un vero e proprio contenitore di emozioni che dimostra la forza della solidarietà.

Abbigliamento, accessori per la casa, per la prima infanzia e tanto altro: il lunedì dalle 10 alle 18 si consegna e il venerdì, stesso orario, si ritira. Per maggiori informazioni “scriveteci via whatsapp o chiamateci al numero : 3276047140”.