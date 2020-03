La Sardegna in lacrime per Elisa, 15 anni, morta in uno schianto in moto: “Ora balla con gli angeli, piccola stella”

Elisa Riccobono aveva 15 anni e la sua grande passione era il ballo. Era una ragazza giovane, piena di vita, con un sorriso dolcissimo, seria, amava studiare, aveva tanti hobby e tanti amici: è morta in uno schianto fatale su una moto insieme a un amico di 17 anni, che ha invece riportato la frattura del femore alla periferia di Sassari, in un tragico sabato sera. Le sue amiche ballerine scrivono in lacrime a Casteddu Online: “Altro lutto nel mondo del ballo, Elisa Riccobono ballerina Fids, che ha perso la vita in un tragico incidente a Sassari: ora balla con gli angeli piccola stella, tutti i ballerini e le ballerine si uniscono al dolore della famiglia”.

Appena quindici anni, si trovava ieri sera alla sfilata del Carnevale di Li Punti quando è saltata in sella a quella maledetta Aprilia 125 che si è poi schiantata a bordo strada, lungo il percorso di Baldinca. Volevano fare un giro in moto, poi l’incidente, come un drammatico corto circuito. Le sirene nell’aria della sera, la corsa disperata verso l’ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Ed è lì, praticamente all’arrico in corsia, mentre i medici tentavano disperatamente di salvarle la vita, che il suo cuoricino ha cessato di battere. (foto dell’Eco di Barbagia)