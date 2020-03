Cagliari, una Coppa Davis magica e “blindata”: misure speciali contro il rischio Coronavirus. Sono arrivati i primi nazionali coreani per la tanto attesa sfida con l’Italia a Cagliari in Coppa Davis: a Monte Urpinu controlli e in città una zona di alloggio speciale per i coreani, altri atleti arriveranno nei prossimi giorni.

Vetrina assolutamente di grande prestigio per Cagliari e per il Tennis Club, per questo seguendo anche le disposizioni del Governo a cagliari viene rispettato tutto il protocollo di massima sicurezza sulla questione del Coronavirus. I match di tennis si svolgeranno il 6 e il 7 marzo, una scelta opposta è stata fatta invece con la maratona SolowomenRun che è stata rinviata a giugno. Nella foto, i primi allenamenti di questo pomeriggio.