Ancora incendi in Sardegna, a Orani e Pattada. Nel Comune del Sassarese le fiamme sono divampate in località Istolo. Sul posto, a coordinare le operazioni, c’è una pattuglia del Corpo forestale di Orani, con un elicottero proveniente dalla base di Farcana. A Pattada, invece, in azione due elicotteri del Corpo forestale decollati da Alà dei Sardi e Limbara, in tandem con un altro elicottero della base di Anela e un canadair arrivato direttamente da Alghero.

FOTO: immagine simbolo